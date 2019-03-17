Норвегия выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону, Россия - седьмая

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В активе норвежцев девять медалей, включая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую.
Второе место заняла Германия (7 медалей), третье - Италия (5 медалей). Россия с тремя медалями расположилась на 7-й строчке.
В составе российской команды серебро в спринте завоевал Александр Логинов, серебро в масс-старте - Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу - мужская команда в эстафете (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Логинов).
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