19:00 | Биатлон

Норвегия выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону, Россия - седьмая

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Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. В активе норвежцев девять медалей, включая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую.

Второе место заняла Германия (7 медалей), третье - Италия (5 медалей). Россия с тремя медалями расположилась на 7-й строчке.

В составе российской команды серебро в спринте завоевал Александр Логинов, серебро в масс-старте - Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу - мужская команда в эстафете (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Логинов). 

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