Завершилась женская эстафета 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Победу одержала сборная Норвегии. За норвежек выступали Каролин Кноттен, Ингрид Таннерволь, Тирил Экхофф? и Марта Олсбю Ройселанн. Второй стала команда Швейцарии. На третьем месте сборная Швеции.

Сборная России заняла пятое место. За российскую команду выступали Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Эстафета

4 х 6 км

1. Норвегия (Каролин Кноттен, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн) — 01:11.08,7 (0 шт. кругов + 10 доп. патронов)

2. Швейцария (Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки) — отставание 8,5 (0 + 4)

3. Швеция (Лина Перссон, Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — 10,2 (0 + 8)

4. Германия (Каролин Хорхлер, Дениза Херманн, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс) — 15,5 (1 + 9)

5. Россия (Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина) — 1.37,7 (0 + 9)

6. Франция (Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюли Симон) — 2.07,3 (0 + 9)