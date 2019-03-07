Норвегия поднялась на первое место в зачете смешанных эстафет, Россия - седьмая

После победы в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) сборная Норвегии поднялась на первое место в зачете Кубка мира по этому виду программы. В активе у норвежцев 246 очков.
Второе место занимает сборная Франции, третье - сборная Германии. Сборная России на седьмой позиции.
Кубок мира
Смешанная эстафета
1 (2). Норвегия - 246 (+60)
2 (1). Франция - 245 (+34)
3 (3). Германия - 221 (+54)
4 (5). Италия - 212 (+48)
5 (4). Австрия - 191 (+24)
6 (6). Швеция - 190 (+40)
7 (7). Россия - 188 (+43)
Все о чемпионате мира по биатлону – здесь.
Дополнительная информация
Загрузка...