Норвегия поднялась на первое место в зачете смешанных эстафет, Россия - седьмая

После победы в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) сборная Норвегии поднялась на первое место в зачете Кубка мира по этому виду программы. В активе у норвежцев 246 очков.

Второе место занимает сборная Франции, третье - сборная Германии. Сборная России на седьмой позиции.

Кубок мира

Смешанная эстафета

1 (2). Норвегия - 246 (+60)

2 (1). Франция - 245 (+34)

3 (3). Германия - 221 (+54)

4 (5). Италия - 212 (+48)

5 (4). Австрия - 191 (+24)

6 (6). Швеция - 190 (+40)

7 (7). Россия - 188 (+43)

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