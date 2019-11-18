Норвегия объявила состав на первый этап Кубка мира

Сборная Норвегии объявила состав на первый этап Кубка мира-2019/20. Пройдет он в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 6 декабря. В заявку вошел обладатель «Большого хрустального глобуса» по итогам прошлого сезона Йоханнес Бе.

Мужчины: Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегор, Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале.

Женщины: Тирил Экхофф, мили Калкенберг, Каролин Кноттен, Марте Олсбю-Ройселанн, Ингрид Тандревольд.