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Норвегия объявила состав на первый этап Кубка мира

17:24

Сборная Норвегии объявила состав на первый этап Кубка мира-2019/20. Пройдет он в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 6 декабря. В заявку вошел обладатель «Большого хрустального глобуса» по итогам прошлого сезона Йоханнес Бе.

Мужчины: Ларс Хельге Биркеланн, Эрленн Бьентегор, Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале.

Женщины: Тирил Экхофф, мили Калкенберг, Каролин Кноттен, Марте Олсбю-Ройселанн, Ингрид Тандревольд.

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