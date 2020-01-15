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Норвегия лидирует в женском Кубке наций, Россия — четвертая

18:18

После женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) лидеры таблицы женского Кубка наций сохранили свои позиции.

Лидирует сборная Норвегии. Второй стала сборная Швеции, на третьей позиции команда Франции. Сборная России на четвертом месте.

Кубок наций

Женщины

1 (1). Норвегия — 4055 (+413)

2 (2). Швеция — 3629 (+413)

3 (3). Франция — 3472 (+357)

4 (4). Россия — 3405 (+308)

5 (5). Германия — 3383 (+383)

6 (6). Швейцария — 3244 (+285)

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