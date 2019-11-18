Норицын рассказал про состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал о формировании национальной команды на первые этапы Кубка мира.

В список вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

— У нас было две позиции, которые отводились под решение тренерского штаба, — цитирует Норицына «Тюменская арена». - В итоге мы выбрали тюменку Ирину Старых и Ларису Куклину из Ямало-Ненецкого автономного округа. Лариса в первом спринте немного ошиблась с лыжами. А вот в повторной гонке показала второй ход. Правда, увы, не продемонстрировала своей стрельбы. На тренировках она стабильно проходила на ноль.

Думаю, Куклина сделает выводы — все знают, как она умеет работать не огневых рубежах. По Старых тоже вопросов не было. Функционально она смотрится хорошо. Мы наблюдали это на последнем сборе, который она прошла вместе с командой. В стрелковом плане — также без вопросов. В первом спринте — замечательный финишный круг, во втором тоже показала хороший уровень. На Кубке мира должны выступать сильнейшие. Сливко уже вернулась к тренировкам. У нёе была лёгкая простуда, а гонки Виктория пропустила как раз чтобы не усугублять болезнь.

Никакой катастрофы, речи и о снижении формы Сливко не идёт. Миронова пока не разогналась. Мы анализировали пульсограмму — пока все спортсменки далеко не на максимуме. Резерв есть. К Эстерсунду мы должны подойти к оптимальной форме.