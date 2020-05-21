Норицын рассказал, что ему поступило предложение из Болгарии
Тренер Виталий Норицын имеет предварительное соглашение со сборной Болгарией, сообщает РИА «Новости». Ранее глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска сообщила, что два российских специалиста будут работать с мужской сборной страны. Кроме Норицына, это также Александр Касперович.
— Чувства реванша точно нет, — отметил Норицын. — Буду рад помочь сборной Болгарии, что-то принести свое. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным.
На данный момент только решаются моменты организационного плана. Пока нет какой-то конкретики, как будет выстраиваться наша работа. Сейчас дистанционно тяжело работать, когда сможем приступить, то, может быть, буду более развернуто комментировать.
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