Норицын останется главным тренером женской сборной России

Вице-президент СБР Сергей Чепиков сообщил, что Виталий Норицын​ продолжит руководить женской сборной России. В следующем сезоне перед специалистом будут стоять более высокие цели.

– На следующий сезон в тренерском штабе женской сборной возможны небольшие изменения, но Виталий Норицын сохранит за собой должность старшего тренера, – цитируют "Известия" Чепикова. – В этом году было важно придерживаться концепции Анатолия Хованцева, конечно, с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, а также дать возможность проявить себя и начинающим, и более опытным биатлонисткам. Эти задачи были выполнены, поэтому к работе Норицына и его помощников нет нареканий.

В первую очередь тренеры будут работать с теми девушками, которые достаточно хорошо проявили себя в этом году и дают определенные надежды на потенциально высокий результат. Плюс надо акцентировать внимание на стрелковые программы. У нас есть определенные проблемы в этом компоненте.