Норицын - о составе на эстафету: "Завтра узнаете"

Тренерский штаб сборной России никак не может определиться с четверкой, которая завтра побежит женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев переадресовал запрос журналистов Виталию Норицыну. На просьбу назвать фамилии, старший тренер женской сборной пожал плечами и сказал: "Завтра узнаете".

Практически все остальные сборные уже назвали состав, российская делегация на данный момент заявку еще не подала. (Владимир Иванов).

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