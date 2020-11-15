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Нильссон — о дебюте в биатлоне: «Очень порадовала «стойка»

09:11
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон прокомментировала первую гонку в биатлоне. В первой гонке сезоне в Идре Нильссон финишировала 11-й в спринте, допустив три промаха (2+1). Победу одержала Ханна Эберг (0).

«Я вижу прогресс. Очень порадовала «стойка», для меня один промах на втором рубеже — отличный результат. Зато надо задуматься, как улучшить стрельбу в положении лежа. Я очень благодарна Скоттхейм, которая всегда была рядом. Она-то очень крутой стрелок», — цитирует Нильссон SVT.

Сегодня на турнире пройдут масс-старты. Старты в Идре — часть подготовки сборной Швеции к основному сезону. Первый этап Кубка мира-2020/21 состоится 28-29 ноября в финском Контиолахти.

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