«Никто не виноват, что за вас тогда не проголосовали». Губерниев атаковал Анфису Резцову за критику Шипулина

Комментатор Дмитрий Губерниев атаковал олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за критику в адрес бывшего биатлониста и депутата Госдумы Антона Шипулина.

— Анфиса Резцова продолжает усиленно критиковать депутата Госдумы Шипулина! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Дескать, карманы в Думу пошел набивать! Ах, Анфиса... Вспоминаю, как много лет назад все билборды в Химках призывали голосовать за Анфису Резцову, кандидата в депутаты Государственной Думы!

Анфиса, но никто не виноват, что жители городского округа Химки за вас тогда не проголосовали! Я, кстати, тоже!