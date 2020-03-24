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«Никто не виноват, что за вас тогда не проголосовали». Губерниев атаковал Анфису Резцову за критику Шипулина

13:40
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев атаковал олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за критику в адрес бывшего биатлониста и депутата Госдумы Антона Шипулина.

— Анфиса Резцова продолжает усиленно критиковать депутата Госдумы Шипулина! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Дескать, карманы в Думу пошел набивать! Ах, Анфиса... Вспоминаю, как много лет назад все билборды в Химках призывали голосовать за Анфису Резцову, кандидата в депутаты Государственной Думы!

Анфиса, но никто не виноват, что жители городского округа Химки за вас тогда не проголосовали! Я, кстати, тоже!

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