Николай Круглов: "Опыт Шипулина в комментаторской работе очень ценен"

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов в интервью "СЭ" высказался о комментаторской работе вместе с Антоном Шипулиным. Он также добавил, что не думал о конкуренции с Дмитрием Губерниевым, так как они работают параллельно - делают общее дело.

– Этот чемпионат мира вы комментируете на Первом канале вместе с Дмитрием Тереховым и Антоном Шипулиным. Тяжело работать с бывшим товарищем по команде в столь непривычном амплуа?

– Я комментирую соревнования довольно давно. Сейчас уже никакого дискомфорта не испытываю. Очень рад, что в этом году к нам присоединился Антон. Он только что закончил карьеру и поэтому, как никто, обладает полным объемом различной информации. Согласитесь, для журналиста крайне важно иметь возможность не судить по каким-то общим показателям, а персонально общаться со своими героями. Для нас личный опыт Антона очень ценен.

– Во времена спортивной карьеры Шипулин не был особенно разговорчив, а тут раскрылся с новой стороны. Вы его как-то обучали, что будет требоваться от комментатора?

– Конечно, у нас уже есть определенный опыт, который позволяет спрогнозировать, какая информация будет интересна зрителю. С Антоном мы все это заранее обсудили. К большому сожалению, биатлон – не частый гость на Первом канале. Поэтому аудитория у нас самая разнообразная, и мы стараемся охватить все сегменты – от знатоков до людей, которые впервые видят подобные соревнования. Насколько у нас получается, судить зрителям.

– Шипулин собирается дальше продолжать карьеру телекомментатора?

– Это скорее вопрос к Антону, я не могу ответить за него.

– Как вы относитесь к конкуренции с Дмитрием Губерниевым – эта тема сейчас активно подогревается?

– Честно говоря, я не задумываюсь об этом. Биатлон сейчас очень популярен в нашей стране. Многим нравятся стиль и подача Дмитрия Губерниева. Но я убежден, что немалая часть аудитории предпочитает иной подход, принципиально иную подачу. На мой взгляд, здесь мы скорее работаем параллельно, делаем одно общее дело. Самое главное, что все это способствует популяризации нашего любимого вида спорта. (Наталья Марьянчик)

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"Есть аудитория, которой нужен другой подход, чем у Губерниева". Круглов – о работе в эфире с Шипулиным