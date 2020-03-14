Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался по поводу громких заявлений Мартена Фуркада в адрес россиян. Так Фуркад критиковал Александра Логинова за допинговое прошлое и резко ответил трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой, обвинившей его в «какой-то медицинской поддержке».

Сегодня Фуркад провел последнюю гонку в карьере, победив в пасьюте на этапе в Контиолахти.

— В смысле отношений с Россией он остался для вас, скорее, положительным персонажем или отрицательным? Антон Шипулин сегодня признавался, что был с ним в тяжелых отношениях, даже в последнее время были спорные ситуации вокруг Александра Логинова, перепалка с Анфисой Резцовой.

— Однозначно ответить сложно. Как один из величайших биатлонистов современности он безусловно имеет право на собственное мнение, которое он периодически и высказывал. Его критика и слова иногда не нравились — к этому стоит относиться с пониманием, и прежде чем давать оценки, надо разобраться, а все ли верно мы делали сами. Я с уважением отношусь к тому, что у человека есть собственное мнение, которое нам может и не нравиться. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Фуркада