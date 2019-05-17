"Никогда такого не было, и вот опять". Реакция Губерниева на уход Дальмайер

Российски комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер завершить карьеру в 25 лет.
Журналист также намекнул на историю с другой немецкой спортсменкой Магдаленой Нойнер, которая также ушла из биатлона в этом возрасте.
– Людк, а Людк! Глянь, что деется? Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер взяла и завершила спортивную карьеру! Мотивация пропала, не чувствует страсть более. Во как! В 25 лет! Никогда такого не было, и вот опять, – написал Губерниев в своем Инстаграме.
Лаура Дальмайер объявила о завершении карьеры
Людк, а Людк !!!! Глянь , что деется ???? Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер взяла и завершила спортивную карьеру !!!! Мотивация пропала , не чувствует страсть более !!! Во как !!! В 25 лет !!!! Никогда такого не было и вот опять !!!!! 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #лаурадальмайер #никогдатакогонебылоивотопять #страстинету #мотивациинету #былонопрошло #ооооооо #былобылобыло #нопрошло #оооооо #оооооо