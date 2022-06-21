Никлас Карлссон покинул пост генерального секретаря Международного союза биатлонистов

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссен покидает свой пост, сообщает официальный сайт организации.

Процесс подбора нового генерального секретаря уже начался, отмечается, что до конца сентября Карлссон будет оказывать IBU помощь.

Директором по спорту и мероприятиям был назначен Даниэль Бем, чемпионка мира по биатлону 2011 года финка Кайса Мякяряйнен была принята в технический комитет организации в качестве представителя спортсменов.