Биатлонист Поршнев — о решениях МОК: «Ничего хорошего нам не светит»

Российский биатлонист, двукратный победитель идущего в Ханты-Мансийске чемпионата России Никита Поршнев в интервью «СЭ» высказался об условиях допуска россиян до международных стартов. Их опубликовал Международный олимпийский комитет после заседания исполкома.

— По исполкому МОК — ты же относишься к силовым структурам?

— Мы все так или иначе относимся. Мы все умеем стрелять. Мы все военнообязанные. Поэтому, конечно, отношусь.

— Есть разные мнения. Гараничев сказал, что он не готов на таких условиях ехать. Я слышал и другие мнения. Ты готов?

— Сейчас не могу ответить. Я вообще больше занимался чемпионатом России, так что не вдавался в подробности. Но как понял, ничего хорошего нам не светит. Стоит настраиваться на чемпионаты и Кубки России, — сказал Поршнев.