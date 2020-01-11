Никита Поршнев: «Увидел сильный ветер и решил, что нет смысла выцеливать»

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Россиянин выступал на третьем этапе и закрыл на стойке мишени со всеми тремя дополнительными патронами.

— Я встал на установку, понял, что дует сильный ветер, — сказал в эфире «Матч ТВ» Поршнев. — Решил, что смысла выцеливать нет. Надо было работать в своем ритме. Когда заряжал дополнительные патроны, уже не переживал. Должен был закрывать. Не зацикливался на этом. Ходом вроде неплохо потерпел последний круг. Но не свою стрельбу показал. На рубеже могу работать лучше. Но из-за погоды и собственного самочувствия так получилось.