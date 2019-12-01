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Никита Поршнев: «Не мой темп, не моя стрельба. Могу лучше»

15:50
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Российский биатлонист Никита Поршнев остался доволен спринтом на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где показал 37-й результат с двумя штрафными кругами. При этом он подчеркнул, что мог выступить лучше.

— В первой гонке получилось набрать очки. Ощущение хорошее, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Поршнев. — Но перед стартом засиделись — такое впечатление. Уже хотелось стартовать. Потому что остальные бегали, соревновались. Радует, что наши ребята в шестерке. Чувствую, что по форме нахожусь рядом с ними. Но сегодня не получилось так же пробежать. Может, перегорел где. Понимал, что бежал вяловато, мышцы не очень хорошо работали. Не мой темп, не моя стрельба. Могу еще добавлять. Трасса находилась в одном состоянии — стартовая группа никак не влияла. Разве что повороты чуть похуже становились.

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