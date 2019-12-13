Никита Поршнев: «Не хватало резкости, рывка»

Российский биатлонист Никита Поршнев остался недоволен своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

— Неверно разложил силы по дистанции. Думал, что смогу держать высокий темп, — рассказал Поршнев в интервью «Матч ТВ». Но немного не хватило сил. Довольно затяжные подъемы — на них и проигрывал.

Передо мной ехали круговые, а трасса узкая, обогнать не мог. Не хватало резкости, рывка, чтобы выйти вперед и самому вести.