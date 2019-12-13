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Никита Поршнев: «Не хватало резкости, рывка»

17:53
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Российский биатлонист Никита Поршнев остался недоволен своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

— Неверно разложил силы по дистанции. Думал, что смогу держать высокий темп, — рассказал Поршнев в интервью «Матч ТВ». Но немного не хватило сил. Довольно затяжные подъемы — на них и проигрывал.

Передо мной ехали круговые, а трасса узкая, обогнать не мог. Не хватало резкости, рывка, чтобы выйти вперед и самому вести.

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