Никита Поршнев: «Когда приехал на первый рубеж, лидеры уже с него ушли»

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал свой результат в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Он показал 18-й результат с одним штрафным кругом.

— С самого начала почему-то лидеры оторвались. Перед первым рубежом думал, что сохраню дистанцию, — сказал в эфире «Матч ТВ» Поршнев. — А когда приехал на рубеж, лидеры уже ушли. Понял, что надо рассчитывать только на хорошую стрельбу. Лыжи? Когда иду по накатанной лыжне, они хорошо ехали. Когда же толкался, задевал свежий снег, лыжи сразу тормозили. Поэтому приходилось идти узко. Понимал, что с лидерами не побороться. Старался работать с собой, со своими результатами, с теми, кто оказывался рядом на трассе.