Никита Поршнев: «Готов был стрелять чисто, но скорее уже хотел убежать в гонку. Конечно, это глупые отмазки»

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Он показал 31-й результат.

— Наши результаты обо всем говорят, — сказал в эфире «Матч ТВ» Поршнев. — За себя могу сказать. Я показал свой ход, на что способен. Я и до этого проигрывал примерно столько. Начали все быстро. Не ожидал такого от всех на первом круге. Нужно было и стрелять чище. Готов был стрелять чисто, но скорее уже хотел убежать в гонку. Конечно, это глупые отмазки. Два штрафа — надо стрелять лучше. Спасибо, что болели и переживали, но в Новый год уходим с такими результатами. Надеюсь, дальше будет лучше. По поводу января мне ничего не говорили.