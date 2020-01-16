Никита Поршнев: «Чувствовал, что проигрываю с каждым метром»

Россиянин Никита Поршнев остался недоволен своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

— До этого не было так тяжело, как сегодня, — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ». — Старался сделать все, что было в моих силах. Боролся, но чувствовал, что проигрываю с каждым метром. Отталкивания какие-то вялые были. Старался терпеть, слушать тренеров. Боролся с самим собой, но не получилось. Будем стараться дальше.

Хотелось бы с кем-то схлестнуться на кругу, но не получилось. Только поработал с Эдуардом Латыповым. С двумя штрафами и с таким ходом только такое место пока получается.