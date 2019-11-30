Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что возможное лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может отразиться на состоянии российского биатлона.

— Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты, — цитирует Губерниева RT. — Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, легкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит и эта история еще не закончена. Тем более, Союз биатлонистов России (СБР) по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут еще сюрпризы.

Исполком ВАДА вынесет вердикт по делу о допинге в российском спорте 9 декабря.