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Допинг

«Ничего хорошего нам ждать не стоит». Губерниев — о статусе СБР

11:25
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Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что возможное лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может отразиться на состоянии российского биатлона.

— Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты, — цитирует Губерниева RT. — Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, легкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит и эта история еще не закончена. Тем более, Союз биатлонистов России (СБР) по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут еще сюрпризы.

Исполком ВАДА вынесет вердикт по делу о допинге в российском спорте 9 декабря.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/691189-guberniev-sbornaya-biatlon

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