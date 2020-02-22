Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала обыски в номерах российских биатлонистов в Италии. По ее словам, это безобразие.

Обыски прошли сегодня утром в номере российского биатлониста Александра Логинова после обращения IBU.

По словам главы СБР Владимира Драчева, в правоохранительные органы обратились после того, как личный тренер Логинова Александр Касперович был замечен на чемпионате мира не со своей аккредитацией.

— Послушайте, это невиданное хамство и безобразие!, — написала Поклонская в своем Telegram-канале. — Итальянская полиция в 6 утра врывается в номера наших биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича: открывают двери своим ключом, проводят обыски, забирают у них технику... И все это происходит накануне гонки чемпионата мира по биатлону.

Их обыскивают как каких-то супершпионов: отнимают ноутбуки и телефоны. Даже забрали оружие для биатлона (видимо, как у «опасных преступников»). Все это разворачивается буквально в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Наш комментатор Дмитрий Губерниев прошел всю эту заварушку вместе со спортсменами — он на всю страну кричит: «Это подтасовки и инсинуации!»

Когда уже закончится этот беспредел?! Российские спортсмены находятся под невероятным давлением и всегда достойно побеждают. Понятно, что все это делается для того, чтобы деморализовать российских биатлонистов.

Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!

Ребята, знайте — мы с вами! И желаем вам победы!