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Невероятные эмоции Экхофф после чистой стрельбы в гонке преследования

17:08
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. 29-летняя спортсменка впервые в карьере не допустила ни одного промаха в гонке с четырьмя огневыми рубежами.

Экхофф является четырехкратной чемпионкой мира, а также олимпийской чемпионкой-2014.

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