Невероятные эмоции Экхофф после чистой стрельбы в гонке преследования

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. 29-летняя спортсменка впервые в карьере не допустила ни одного промаха в гонке с четырьмя огневыми рубежами.

Tiril Eckhoff goes 20 for 20 in the #HOC19 pursuit for the win. Who will take the other podium spots? Watch it live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/PeeNhAyXyL — IBU World Cup (@IBU_WC) December 15, 2019

Экхофф является четырехкратной чемпионкой мира, а также олимпийской чемпионкой-2014.

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