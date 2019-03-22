19:01 | Биатлон

"Неудовлетворительно оцениваю гонку". Логинов - о спринте на этапе КМ в Норвегии

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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что неудовлетворительно оценивает свое выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 27-летний спортсмен допустил один промах на лежке. 

- Не было проблем с пристрелкой, - сказал Логинов в эфире канала "Матч ТВ". - Гонку оценю неудовлетворительно. Самочувствие было хорошее. Тотал? Не заглядываю туда. У меня нет цели сохранить второе место. Просто хочу хорошо выступить. 

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