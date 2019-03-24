20:14 | Биатлон

"Немного приблизились к Кубку Мира!" Драчев опубликовал фото с Вирер

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в своем Инстаграме поделился новой фотографией. На ней он запечатлен с итальянской биатлонисткой Доротеей Вирер, которая выиграла Кубок мира в текущем сезоне.

Немного приблизились к Кубку Мира! Пока только так! Но есть в команде маленькая победа - новичок Кубка Мира Евгения Павлова!!! Поздравляем!!! Будем бороться за главный трофей, - написал Драчев.

Напомним, Драчев является обладателем Кубка мира в сезоне 1995/96. 

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