"Немного недовольна ходом". Юрлова-Перхт - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что немного недовольна своим ходом в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха.

- Сегодня не чувствовалась свежесть, а была усталость после чемпионата мира, - сказала Юрлова-Перхт в эфире канала "Матч ТВ". - Старалась мобилизоваться на стрельбе - это удалось. Ходом немного недовольна, хотя лыжи хорошо работали. Но не смогла показать мощности чемпионата мира. Пасьют? Посмотрим. Завтра отдых - возможно, этого хватит.

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