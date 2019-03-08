19:23 | Биатлон

"Немного не повезло". Миронова - о промахах в спринте на ЧМ в Эстерсунде

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Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что во время спринтерской гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде сложилась тяжелая ветровая обстановка. 25-летняя спортсменка трижды промахнулась.

- Перед стартом была спокойна, это похоже на Кубок мира, - сказала Миронова в эфире канала "Матч Арена". - Присутствовало адекватное волнение. Стрельба? Сегодня была сложная ветровая обстановка, и мне немного не повезло на рубеже во время стрельбы из положения лежа. 

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