"Немного не повезло". Миронова - о промахах в спринте на ЧМ в Эстерсунде

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что во время спринтерской гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде сложилась тяжелая ветровая обстановка. 25-летняя спортсменка трижды промахнулась.

- Перед стартом была спокойна, это похоже на Кубок мира, - сказала Миронова в эфире канала "Матч Арена". - Присутствовало адекватное волнение. Стрельба? Сегодня была сложная ветровая обстановка, и мне немного не повезло на рубеже во время стрельбы из положения лежа.

Все о биатлоне - здесь