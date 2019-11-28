Немец Фрацшер выиграл первую гонку Кубка IBU-2019/20, Стрельцов восьмой

Немец Лукас Фрацшер победил в спринте на первом этапе Кубка мира в норвежском Шушене. В тройку лидеров вошли австриец Харальд Леммерер и норвежец Александр Андерсен.

Лучшим из россиян стал Кирилл Стрельцов, занявший восьмое место.

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

10 км

1. Лукас Фрацшер (Германия) — 28.33,1 (1 шт. круг)

2. Харальд Леммерер (Австрия) — отставание 5,7 (1)

3. Александр Андерсен (Норвегия) — 17,3 (3)

4. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 55,0 (4)

5. Оскар Брандт (Швеция) — 1.06,7 (2)

6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.07,3 (5)...

8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.21,7 (2)...

11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.32,0 (4)

12. Карим Халили (Россия) — 1.33,3 (2)

42. Василий Томшин (Россия) — 3.05,4 (5)

57. Андрей Вьюхин (Россия) — 3.48,1 (5)

59. Александр Поварницын (Россия) — 3.50,0 (5)