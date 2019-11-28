Немец Фрацшер выиграл первую гонку Кубка IBU-2019/20, Стрельцов восьмой
Немец Лукас Фрацшер победил в спринте на первом этапе Кубка мира в норвежском Шушене. В тройку лидеров вошли австриец Харальд Леммерер и норвежец Александр Андерсен.
Лучшим из россиян стал Кирилл Стрельцов, занявший восьмое место.
Шушен (Норвегия)
Кубок IBU
Мужчины
Спринт
10 км
1. Лукас Фрацшер (Германия) — 28.33,1 (1 шт. круг)
2. Харальд Леммерер (Австрия) — отставание 5,7 (1)
3. Александр Андерсен (Норвегия) — 17,3 (3)
4. Фредрик Йессбакк (Норвегия) — 55,0 (4)
5. Оскар Брандт (Швеция) — 1.06,7 (2)
6. Синнре Петтерсен (Норвегия) — 1.07,3 (5)...
8. Кирилл Стрельцов (Россия) — 1.21,7 (2)...
11. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 1.32,0 (4)
12. Карим Халили (Россия) — 1.33,3 (2)
42. Василий Томшин (Россия) — 3.05,4 (5)
57. Андрей Вьюхин (Россия) — 3.48,1 (5)
59. Александр Поварницын (Россия) — 3.50,0 (5)