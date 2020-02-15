«Немцы вовсю принимают поздравления». Губерниев высказался о потери золота Сочи-2014

Комментатор Дмитрий Губерниев во время мужского спринта на чемпионате мира в Антхольце высказался относительно дисквалификации Евгения Устюгова за употребление допинга. В результате, сборная России может лишиться золотой медали Олимпиады-2014.

— Мы все обескуражены этой новостью, — сказал Губерниев в эфире sportbox.ru. — Ведь у нас отнимают золотую награду Сочи.

Евгений Устюгов. Светлана Слепцова. Ждем апелляции. Ждем, что будет дальше. Болезненная для нас тема. Но спортсменам надо объяснять, рассказывать. Молчать больше нельзя. Мы же будем ориентировать на CAS. А дальше уже посмотрим. Хотя немцы здесь вовсю принимают поздравления.

«У них отнимают медали, а они молчат». Губерниев — жестко о дисквалификациях Слепцовой и Устюгова