"Недоволен скоростью Логинова и Гараничева". Хованцев - об индивидуальной гонке на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что остался недоволен скоростью Александра Логинова и Евгения Гараничева в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Он также добавил, что оба спортсмена остались без медалей из-за промахов.

- Сегодня я недоволен скоростью, - приводит ТАСС слова Хованцева. - Логинов бежал абсолютно не так, как может. Будем разбираться, в чем причины. Будем разговаривать с ребятами, с сервисерами. Гараничев на финишном круге тоже не должен столько проигрывать. Возможно, у нас вновь была небольшая проблема с лыжами из-за снегопада.

С Гараничевым и Логиновым мы связывали основные надежды на медали. У Гараничева на второй лежке не прошел обидный габарит, без этого промаха он железно занял бы второе место. Логинову, чтобы попасть в призы, можно было допустить только один промах.

Гараничев занял 7-е место в индивидуалке, Логинов - 14-й.

Все о биатлоне - здесь