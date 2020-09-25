«Не знаю, откуда я беру силы тренироваться без зарплаты и спонсоров». Душераздирающий пост биатлонистки Васильевой

Российская биатлонистка Маргарита Васильева, дисквалифицированная на полтора года в 2019-м за нарушение антидопинговых правил, рассказала, что продолжает поддерживать спортивную форму.

— Не знаю, откуда я нахожу в себе силы и мотивацию тренироваться без команды? — написала Васильева в Instagram. — Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто поддерживает и верит в меня. Честно, иногда хочется все бросить, но я просыпаюсь и продолжаю свой путь дальше.

Васильева была оштрафована за систематические пропуски допинг-тестирования. 17 сентября 2019 года Международный союз биатлонистов IBU вынес решение о ее дисквалификации. С этого дня отсчитывается срок ее наказания.