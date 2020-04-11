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«Не знаю, он мне ничего не говорил». Драчев — о том, что Хованцев не получал зарплату с ноября

17:53
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Драчев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал высказывание экс-главного тренера сборной Анатолия Хованцева. Вчера, в интервью «СЭ», специалист заявил, что с ноября не получал зарплату от СБР.

— Хованцев сказал, что с ноября не получал зарплату, — сообщил я Драчеву.

— Не видел. Я же интернеты особо не читаю. И так хватает.

— Насколько я понял, от Минспорта ему зачисления поступали, а от СБР — нет.

— Не знаю, мне он ничего не говорил. Узнаю. Мы-то там, в СБР, тоже денег не получаем. (Владимир Иванов)

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