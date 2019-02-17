"Не узнал его голос". Тренер Гараничева - о самочувствии биатлониста

Максим Кугаевский, являющийся личным тренером российского биатлониста Евгения Гараничева, заявил, что не узнал его голос во время недавнего телефонного разговора. Ранее стало известно, что 31-летний спортсмен пропустит смешанную эстафету на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити из-за простуды.

- Единственное могу сказать: несколько часов назад Женя звонил мне, и я даже не узнал его голос. Горло у Евгения начало болеть несколько дней назад, а сегодня, видимо, наступил пик простуды, - приводит слова Кугаевского "Тюменская арена". - Все это я узнал от самого спортсмена, а Гараничеву я полностью верю и доверяю. Могу добавить, что по опыту известно: на такой высоте болезнь не отступит, поэтому решение тренеров сборной поберечь Евгения абсолютно оправданное.

Напомним, Гараничев опоздал на вчерашнюю гонку преследования и не принял в ней участия. В эстафете его заменит Александр Поварницын.

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