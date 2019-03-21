"Не удовлетворена гонкой". Вирер - о спринте на этапе КМ в Норвегии

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что не удовлетворена своим выступлением в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 28-летняя итальянка допустила один промах и заняла 11-е место

- Я не удовлетворена гонкой - ход был не очень хороший, - сказала Вирер в интервью Калашников Media. - Кроме того, я допустила одну ошибку на стойке, а это было непозволительно сегодня. Надеюсь, в субботу все будет лучше.

Вирер занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира. Она на 30 очков опережает свою соотечестенницу Лизу Виттоцци, занимающую вторую строчку.

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