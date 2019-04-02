"Не справилась с волнением". Мошкова - о стрельбе в эстафете на чемпионате России

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова призналась, что не справилась со стрельбой в женской эстафете на чемпионате России в Тюмени. 23-летняя спортсменка пробежала штрафной круг после заключительной стрельбы, а ее команда (ХМАО) стала первой.

- На самом деле, я первый раз в жизни бежала четвертый этап, - приводит слова Мошковой "Тюменская Арена". - И, наверное, не справилась с волнением. Когда девчонки выступали, за них сильно переживала, и это, видимо, немного меня подкосило на последнем рубеже. Бежать с таким преимуществом на самом деле не легче, чем в борьбе. Потому что на тебе лежит ответственность, и нельзя упустить медаль.

Как отметим победу? Обычно мы собираемся и пьем чай с тортиком. Но на этот раз, видимо, не получится. Сегодня после завершения мужской эстафеты мы будем собираться в дорогу домой. И вечером уедем.

Напомним, Мошкова на прошедшем чемпионате России завоевала серебро в пасьюте.

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