Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов в интервью «СЭ» рассказал, чем он занимается по окончании карьеры. Последний раз Устюгов выступал на официальных стартах в сезоне-2013/14.

— Я являюсь заместителем председателя Красноярской региональной организации общества «Динамо», — отметил Евгений Устюгов. — Я отвечаю за организацию соревнований общества: от массовых видов спорта, заканчивая гирями. Очень рад, что по окончании карьеры мне удалось остаться в спортивной отрасли.

Как отношусь к рекомендациям Минспорта, которые призывают регионы отказывать в работе в спортивной сфере людям, у которых есть допинговое прошлое? Я приведу пример, но не буду называть фамилий. Человек провалил один допинг-тест, отбыл дисквалификацию, затем вернулся в команду и принес для государства золотую медаль чемпионата мира. Наши чиновники занесли эту награду в свой план, отчитались, что они такие молодцы. Этот человек закончил карьеру, а ему говорят, извини, но ты не можешь работать в спорте. На каком основании? Тут я категорически не согласен с этой рекомендацией. Но есть другой момент, если мы говорим про злостного нарушителя, который каждый год попадается на допинге и которого жизнь ничему не учит... То да, такому персонажу не место в спорте. Каждый случай надо рассматривать индивидуально.

Устюгов был признал виновным в употреблении оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, в том числе победа на Олимпийских играх-2014 в эстафете, аннулированы. Биатлонист подал апелляцию в CAS, которая будет рассмотрена 20 октября 2020 года. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Евгения Устюгова — на сайте «СЭ»