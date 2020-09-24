Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делам российских биатлонисток, которых обвиняли в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи. Суд оправдал Яну Романову и Ольгу Вилухину, но отклонил апелляцию Ольги Зайцевой. В результате российская четверка (помимо Романовой, Вилухиной и Зайцевой тогда бежала Екатерина Шумилова) должна вернуть серебряные медали за эстафету. Романова считает, что это решение — несправедливое.

— Это абсолютно нелогично, — заявила Романова. — Это очень странное, половинчатое решение. Вся тяжба длилась несколько лет, по ходу которых поднимались разговоры о политических подоплеках. И, знаете, это решение CAS подтверждает, что они были неслучайны. Это решение — просто несуразное. По-другому его и назвать нельзя. Да, хорошо, что с меня обвинения сняли. Но во всем этом споре принципиально важна была сочинская медаль. Для меня она значит очень много. Это высшее достижение, которого я добилась в спорте. И важно было дойти как до снятия обвинений, так и до сохранения нашего второго места. Но нынешнее решение не позволяет оставить медаль.

Я уже никогда не стану призером Олимпийских игр. У меня даже возможности такой не будет, ни единого шанса. Век спортсмена ограничен. Спустя какое-то время вернуться и попробовать снова здесь нельзя. Олимпийская медаль — это высшее достижение в спорте. Я уже привыкла к этому статусу, радовалась этому. И я не могу смириться с тем, что теперь должна со всем этим всем расстаться. И не смогу. Почему? С чего? У меня это не укладывается в голове.(Владимир Иванов)

Полностью интервью Романовой