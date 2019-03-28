"Не победил бы, если бы бежал в последних группах". Елисеев - о золоте в спринте на чемпионате России

Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что лыжня во время спринта на чемпионате России в Тюмени была разбитой. 25-летний спортсмен занял 1-е место.

- В этом году удалось пройти весь сезон ровно. Видимо, и силы остались на гонки чемпионата России, - приводит слова Елисеева "Тюменская Арена". - В этом сезоне мне удалось сделать шаг вперед. Хотя не такой огромный. Надо еще поработать над своими ошибками.

Лыжня из-за теплой погоды была разбитой. Хотя к мужскому старту ее посыпали необходимыми реагентами. Однако трасса снова быстро стала разбитой. И тем, кто стартовал позднее, пришлось очень трудно. Если бы я также начинал, то не показал бы результат, что стал победным.

Елисеев занял 29-е место в общем зачете Кубка мира в минувшем сезоне. Он также завоевал бронзу в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Все о биатлоне - здесь