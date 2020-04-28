Олимпийский чемпион по биатлону и фанат «Ньюкасла» Йоханнес Бе рассказал о своем отношении к тому, что консорциум из Саудовской Аравии может купить английский клуб.

— Я несколько лет ждал, что кто-то купит «Ньюкасл», и у клуба появятся деньги на новых игроков, — приводит TV2 слова Бе. — Когда я узнал, что есть возможный покупатель, то обрадовался, потому что думал, что появится шейх с кучей денег и вдохнет в клуб новую жизнь. В том случае, который есть у нас сейчас, это будет выглядеть, словно ты нашел где-то в закоулке мешок с деньгами и присвоил его себе. Считаю, что это неправильно. Мне не нравится, когда отмывают репутацию через спорт, поэтому я отказал бы такому покупателю.