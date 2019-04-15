"Не кушала уже 22 часа". Куклина была прооперирована в связи с гайморитом

Российская биатлонистка Лариса Куклина была прооперирована в связи с гайморитом. Спортсменка призналась, что не ела уже 22 часа.

- Вот и прошла операция!!! Меня перевели с реанимации в палату! Я не кушала уже 22 часа. Такое ощущение, что мой желудок прилип к спине. Надеюсь, что я поставила жирную точку всем болезням и гаймориту!!! В новый сезон с новым здоровьем, - написала Куклина в своем Инстаграме.

Напомним, в минувшем сезоне Куклина заняла 62-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 70 очков. Она завоевала золото в составе женской сборной России в эстафете на этапе в Оберхофе.

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