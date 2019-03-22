"Не хватило концентрации". Латыпов - о промахах в спринте на этапе КМ в Норвегии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заявил, что ему не хватило концентрации на втором огневом рубеже в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 25-летний спортсмен допустил три промаха на стойке.

- Cостояние на втором рубеже уже было не такое свежее, как на первом, - сказал Латыпов в интервью Калашников Media. - Подошел, хотел оценить ситуацию на рубеже. Я думал, что на последних будет меньше ветра, но как раз-таки попал в порыв, старался бороться, но уже не было той концентрации, чтоб сделать правильный выстрел, я думаю. Думал, что попадаю, но по факту был промах.

В самом начале пристрелки не было тумана, мы сделали пару серий. К концу уже не было видно в трубу, оставили все как есть и пошли готовиться к гонке. У меня достаточно большая мушка 3,5. В такую погоду можно стрелять с такой мушки.

Латыпов занял 74-е место в спринте. Он не попал в гонку преследования.

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