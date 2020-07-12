Валерий Польховский заявил, что говорить о его назначении на пост главного тренера сборной России по биатлону как о свершившемся факте преждевременно.

«У меня достаточно большой опыт работы в биатлоне, меня много раз как принимали в сборную, так и увольняли из нее, — цитирует Польховского ТАСС. — Наверное, я один из рекордсменов по этой части, поэтому не хотел бы бежать впереди паровоза. Надо подождать, будем решать вопросы по мере их поступления. Всему свое время. Новый руководитель СБР вместе с правлением примут определенные решения, тогда и будем обсуждать предложенную программу».

Польховский последние полгода занимал пост вице-президента СБР. В прошлом он уже возглавлял сборную России. Новый глава СБР Виктор Майгуров ранее подтвердил, что не намерен отказываться от планов рекомендовать специалиста на должность главного тренера сборной.