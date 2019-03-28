"Не была уверена в себе на огневом рубеже, но удалось справиться". Глазырина - о победе в спринте на чемпионате России

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина призналась, что не была уверена в своей стрельбе во время спринтерской гонки на чемпионате России. 31-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и завоевала золото.

- Не оставляла специально силы на последний круг. Старалась добавить, но, по ощущениям, шла так же, как на втором, - приводит слова Глазыриной "Тюменская Арена". - Хорошо работали лыжи. Я видела, как многих накатывала. По такой трассе это большой плюс. У меня много лыж как раз на теплую погоду, так что есть из чего выбрать. Спасибо сервису.

Была ли я уверена в себе на огневом рубеже? Нет. У меня на пристрелку ушло очень много выстрелов. Тем более, ветер менялся. Но удалось справиться.

Напомним, Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истек 9 февраля.

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