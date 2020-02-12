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Названы составы сборной России на смешанную эстафету и женский спринт на ЧМ

15:20
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Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын объявил состав команды на смешанную эстафету на чемпионате мира в Антерсельве, сообщает ТАСС. Россию в гонке представят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Смешанная эстафета состоится 13 февраля.

Также известен список российских участниц женского спринта, который намечен на 14 февраля. От России гонку побегут Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. Кристина Резцова спринт пропустит.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7744293

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