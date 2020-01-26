Названы шесть российских участников ЧМ из семи

Стали известны шесть биатлонистов, которые представят сборную России на чемпионате мира. Состав в эфире «Матч ТВ» назвал старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров.

— В состав на ЧМ попадет шестерка, которая выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. По седьмому человеку решим после отбора в Ижевске и следующего этапа Кубка IBU. Также не забываем про Халили, который выступает на юношеском ЧМ, — сказал Белозеров.

Таким образом, в команду попали Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.

Чемпионат мира-2020 пройдет в Антхольце с 13 по 23 февраля.