Назван состав мужской сборной России на январские этапы, вопрос с Халили решается

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, кто из спортсменов будет участвовать в этапах Кубка мира в январе.

— Согласно сформированным ранее критериям, у нас уже два человека отобрались, это Логинов и Елисеев, — сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ». —Также мы решили воспользоваться своим правом укомплектовать команду и оставить всех четверых спортсменов, кто выступал в Анси (Латыпов, Гараничев, Малышко и Поршнев). Однако у нас по критериям также отобрался Саид Халили, это седьмой спортсмен. В данный момент правление СБР в срочном порядке решает вопрос по седьмому человеку, где он будет выступать — на Кубке IBU либо на Кубке мира. По седьмому человеку будет принято решение в ближайшие часы.