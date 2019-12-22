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Назван состав мужской сборной России на январские этапы, вопрос с Халили решается

16:02
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Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал, кто из спортсменов будет участвовать в этапах Кубка мира в январе.

— Согласно сформированным ранее критериям, у нас уже два человека отобрались, это Логинов и Елисеев, — сказал Белозеров в эфире телеканала «Матч ТВ». Также мы решили воспользоваться своим правом укомплектовать команду и оставить всех четверых спортсменов, кто выступал в Анси (Латыпов, Гараничев, Малышко и Поршнев). Однако у нас по критериям также отобрался Саид Халили, это седьмой спортсмен. В данный момент правление СБР в срочном порядке решает вопрос по седьмому человеку, где он будет выступать — на Кубке IBU либо на Кубке мира. По седьмому человеку будет принято решение в ближайшие часы.

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