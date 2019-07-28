Назван предварительный состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону

По итогам отборочных соревнований в Тюмени назван предварительный состав на чемпионат мира по летнему биатлону, сообщает официальный сайт СРБ. Мировое первенство пройдет в конце августа в белорусских Раубичах.

Мужчины: Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Вадим Филимонов;

Женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Лейсан Бикташева;

Юниоры: Данил Калинин, Николай Дмитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков;

Юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова.

Окончательный состав будет назван в понедельник, 29 июля.