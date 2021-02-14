Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии, россияне не попали в топ-10

Немец Филипп Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).

Немец прошел дистанцию за 32 минуты и 15 секунд, допустив один промах. Вторым стал его соотечественник, Юстус Штрелов, третье место — у норвежца Сиверта Баккена.

Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировавший на 15-м месте.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Филипп Наврат (Германия) — 32.15,3 91 шт. круг)

2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 14,8 (1)

3. Сиверт Баккен (Норвегия) — 26,6 (0)

15. Никита Поршнев (Россия) — 1.54,0 (2)

18. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.11,5 (3)

19. Василий Томшин (Россия) — 2.13,8 (4)

27. Евгений Идинов (Россия) — 3.14,0 (3)

39. Даниил Серохвостов — 3.39,2 (5)

47. Вадим Филимонов (Россия) — 4.13,9 (2)