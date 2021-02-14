Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии, россияне не попали в топ-10
Немец Филипп Наврат выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия).
Немец прошел дистанцию за 32 минуты и 15 секунд, допустив один промах. Вторым стал его соотечественник, Юстус Штрелов, третье место — у норвежца Сиверта Баккена.
Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировавший на 15-м месте.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Филипп Наврат (Германия) — 32.15,3 91 шт. круг)
2. Юстус Штрелов (Германия) — отставание 14,8 (1)
3. Сиверт Баккен (Норвегия) — 26,6 (0)
15. Никита Поршнев (Россия) — 1.54,0 (2)
18. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.11,5 (3)
19. Василий Томшин (Россия) — 2.13,8 (4)
27. Евгений Идинов (Россия) — 3.14,0 (3)
39. Даниил Серохвостов — 3.39,2 (5)
47. Вадим Филимонов (Россия) — 4.13,9 (2)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю